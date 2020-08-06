Власти Пятигорска снесут еще 90 самостроев

В Пятигорске пройдет массовый снос самостроев. В списке на демонтаж 90 нелегальных объектов, среди которых - ларьки, гаражи, металлические навесы и ограждения. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Работы пройдут в поселке Горячеводском, а также в микрорайонах «Новопятигорск-Скачки», «Бештау-Горапост» и «Центр». Решение приняли на заседании комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами в Пятигорске.

- Каждый объект предварительно был детально изучен: члены комиссии обсудили статус земельного участка, на котором он расположен, убедились в отсутствии разрешения на размещение, там, где это возможно установили личности собственников, - сказано в сообщении.

Комиссия уже утвердила документы на демонтаж 90 объектов. Снос пройдет в назначенные сроки.