«Решила уйти из дома»: пропавшую школьницу нашли в другом городе

Фото МВД РСО-Алания

Три дня назад, 4 августа, родители 14-летней школьницы обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Все происходило в Северной Осетии, населенном пункте Заводской. Сообщалось, что девочка вышла в магазин и не вернулась домой. Начались поиски.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканском МВД, в настоящий момент поиски завершены.

- В результате принятых мер, пропавшая школьница была обнаружена у своих друзей во Владикавказе. В беседе с полицейскими девочка рассказала, что решила уйти из дома из-за конфликта с родителями, - сказали в ведомстве. - В настоящий момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.