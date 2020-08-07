Жительница Кисловодска обвинила мужчин в многолетнем изнасиловании

В Кисловодске возбудили уголовное дело против местной жительницы. Ее подозревают в заведомо ложном доносе, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В апреле женщина обратилась в следственный отдел с заявлением, что ее вот уже 10 лет насилуют двое мужчин. Следователи проверили информацию, но никаких подтверждений не нашли. Выяснилось, что обратившаяся занималась сексом с мужчинами добровольно. Таким образом она хотела скрыть от мужу измену.

- Следственный отдел по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 306 УК РФ (заведомо ложный донос), - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Расследование продолжается.