В Ставрополе по ночам проверяют автобусы, перевозящие пассажиров к местам отдыха

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе сегодня ночью прошел масштабный ночной рейд по проверке безопасности перевозок пассажиров к местам отдыха и грузовиков.

Так, автоинспекторы проверили около 50 автобусов, следовавших в Краснодарский край, и грузовиков. Правоохранители составили около 20 административных материалов за различные нарушения ПДД.

Основная проблема пассажирских перевозок на Ставрополье – по-прежнему несоблюдение режима труда и отдыха водителем.

Один из автобусов, следовавших на море, был снят с линии. Выяснилось, что его регистрация прекращена в связи со смертью владельца.

Водитель об этом знал, однако, решил рискнуть и лишил пассажиров отдыха. У автобуса изъяли регистрационные знаки, пассажиров отправили домой.

Один из водителей грузовика оказался лишенным права управления, но также из-за желания заработать, выехал на дорогу. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские полицейские гнались за пьяной компанией на мотоцикле с люлькой. Инцидент произошел в Андроповском районе.

Там сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования станицы Курсавки заметили отечественный мотоцикл с люлькой, на котором передвигались три человека. При попытке остановить транспорт, водитель свернул на не асфальтированную дорогу.