В Пятигорске появятся площадки для накопления крупногабаритного мусора. Об этом сообщает пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

На 12 точках можно будет складировать крупногабаритные отходы.

Также на площадках разместят накопители для ТКО – 26 контейнеров.

Теперь в распоряжении пятигорчан есть места, куда можно и нужно складывать крупногабаритные отходы. Администрация курорта обращает внимание жителей: контейнеры с указанных адресов убраны временно.

Но баки есть на соседних площадках, ими и следует пользоваться. На прежние места накопители будут возвращены совсем скоро, как только позволит новое покрытие.

Тем временем в городе Лермонтово завершают благоустройство сквера Победы. Место отдыха обновляют по краевой программе «Формирование современной городской среды». Рабочие заменили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установили новое освещение, скамьи и урны.

Также отремонтировали лестницу, которая ведёт к памятнику горнякам. Обустроили детскую площадку. Покрытие на ней выполнили из террасной доски. Теперь приведут в порядок и клумбы.

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