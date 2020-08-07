На Ставрополье создадут первую в России оленеводческую ферму

В нашем регионе создадут первую в России племенную оленеводческую ферму. Проект планируют реализовать в Андроповском районе. Там уже занимаются разведением благородных европейских оленей.

Первую партию оленей из 50 самок и 50 самцов на предприятие привезли в январе этого года. Животные прибыли из Калининградской области.

Кстати, напомним, что на Ставрополье в парке родился оленёнок. История началась еще осенью 2018 года, когда в невинномысском парке «Шерстяник» появились необычные обитатели. Туда заселили семейство алтайских оленей: маралов.