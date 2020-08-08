На Ставрополье около 50 % семян заражены инфекцией

Заражение инфекцией семян озимых колосовых выявили в Изобильненском округе. Хозяйствам предстоит подготовить к севу 10,4 тысячи тонн семян. Специалисты проверили почти 760 тонн озимых зерновых культур. Все партии кондиционные и соответствуют ГОСТу.Об этом сообщили в краевом филиале Россельхозцентра.

По результатам фитоэкспертизы, основной инфекцией являются грибы из родов Alternaria и Cladosporium. Они вызывают чернь колоса. Зараженность составляет от 32 до 54%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одного из самых опасных вредителей кукурузы и подсолнечника на Ставрополье будут уничтожать при помощи паразитов трихограмм. Так, в 2019 году посевы кукурузы и подсолнечника значительно пострадали от гусениц хлопковой совки.

Против них малоэффективны даже химические инсектициды. Чтобы повысить эффективность борьбы с ней необходимо начинать борьбу уже с яйцекладкой.