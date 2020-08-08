Губернатор Ставрополья и фигурист Илья Авербух помогли убрать территорию пятигорского некрополя

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Некрополь - «каменная летопись» Пятигорска. Там расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, могила архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других людей, оставивших след в истории курорта.

Уже больше месяца ребята расчищают старинное кладбище на КМВ от предварительно скошенной травы, сухостоя, бурелома и бытового мусора, приводят в надлежащий вид места захоронений.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В субботнике поучаствовал также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Вместе с ним к работе по расчистке территории Некрополя подключились главы округов края, а также советский и российский фигурист Илья Авербух.

За несколько часов все участники субботника собрали вывезли 40 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.