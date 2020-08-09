Ещё 127 человек заболели COVID-19 на Ставрополье

Так же глава оперштаба Владимир Владимирович рассказал об оснащении госпиталей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За сутки на Ставрополье диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 127 человек. О значительном приросте новых случаев заболевания рассказали в оперативном штабе края по борьбе с COVID-19. Таким образом, за все время пандемии в регионе зарегистрировали уже 9263 случая инфицирования. Суточный прирост выздоровевших заметно упал. За последние 24 часа сняли с наблюдения всего 15 человек. Общее число излечившихся достигло 6336 жителей. Кроме того, болезнь продолжает уносить жизни. Скончались ещё трое - всего зарегистрировано 177 смертей пациентов с коронавирусом. Тем временем продолжается тестирование населения на данную инфекцию. Число проведённых обследований достигло 315 тысяч.