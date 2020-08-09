В Ставропольском крае провели уже больше 315 тысяч тестов на COVID-19

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Ставропольском крае провели уже свыше 315 тысяч тестов на COVID-19. За последние 24 часа были обследованы 3493 человека. Среди которых и были обнаружены 127 инфицированных. Таким образом, всего на Ставрополье болезнь подтвердилась у 9263 жителей, в том числе 671 случай заболевания детей. Вылечились из указанного числа уже 6336 человек, скончались – 177. «Активных» пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 насчитывается 4869 человек.

- Лечение в стационаре получают 629 пациентов с подтвержденным диагнозом: в тяжелом состоянии – 75, в том числе 22 – на аппаратах ИВЛ, в состоянии средней степени тяжести – 386, остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в краевом Минздраве.