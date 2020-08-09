Самый малочисленный народ России живет на Северном Кавказе

Народ с самым наименьшем числом представителей живет в Дагестане и Чечне. По данным медиаофиса Всероссийской переписи населения, самым малочисленным народом России считается чамалалы (чамалинцы), которые относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцам.

Из исторических документов следует, что в 19 веке насчитывалось 3889 чамалинцев, и жили они лишь в 9 аулах Дагестана. Век спустя численность упала до 3438 человек, но в 1967 году превысила 4 тысячи. По последним данным от 2010 года, насчитывается всего лишь 24 представителя чамалалы.