Ставрополец поставил мировой рекорд на велосипеде

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Юный спортсмен и руководитель первой в Ставрополе муниципальной спортшколы, обучающей детей и подростков мастерству езды на велосипеде, поставил мировой рекорд.

Григорий Муратов с 15-летним опытом в этом ремесле сумел удержать равновесие и проехать только на заднем колесе велосипеда аж 520 метров, не крутя при этом педали.

Прежний рекорд принадлежал спортсмену из Новой Зеландии, который сделал то же, но путь проделал на 180 метров меньше. Для записи результата в Книгу Рекордов Гиннеса необходимые материалы с достижением ставропольца отослали комиссии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.