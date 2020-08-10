В регионе продолжают умирать пациенты от коронавируса
Фото: Мария АНАНОВА
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 125 человек. Число зараженных в крае достигло 9388. Болезнь смогли победить 6353 ставропольца. А за последние сутки - 27 пациентов.
По словам губернатора региона, врачи бьются за жизнь каждого. Но, к сожалению, в отдельных ситуациях инфекция оказывается сильнее.
Так, за сутки скончался еще один пациент. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Всего на Ставрополье от коронавируса умерло 178 пациентов.
В крае продолжается тестирование для выявления новых случаев заражения. Напомним, что на рынках и в магазинах Ставрополья действует обязательный масочный режим.