В регионе продолжают умирать пациенты от коронавируса Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 125 человек. Число зараженных в крае достигло 9388. Болезнь смогли победить 6353 ставропольца. А за последние сутки - 27 пациентов.

По словам губернатора региона, врачи бьются за жизнь каждого. Но, к сожалению, в отдельных ситуациях инфекция оказывается сильнее.

Так, за сутки скончался еще один пациент. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Всего на Ставрополье от коронавируса умерло 178 пациентов.

В крае продолжается тестирование для выявления новых случаев заражения. Напомним, что на рынках и в магазинах Ставрополья действует обязательный масочный режим.