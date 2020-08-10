На Ставрополье в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 9 августа, в 23:30, на автодороге «КАВКАЗ». Водитель автомобиля КИА СИД не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди Хендэ Акцент и столкнулся с ним. По инерции «Хендэ» продолжил движение и въехал в движущийся впереди автомобиль ВАЗ-21124.

Травмы лица получил водитель ВАЗа. А пассажир Киа - травмы головы. За рулем Киа был 61-летний житель Железноводска.

Позже выяснилось, что он был пьян. Теперь мужчине грозит лишение прав и денежный штраф.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.