Следователи займутся отравлением детей и взрослых в Дербентском районе Дагестана

Иллюстративное фото Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователи проводят проверку отравления десятков детей и взрослых в дагестанском селе Геджух. Острая кишечная инфекция выявлена более чем у 40 жителей Дербентского района.

— Предварительно установлено, что 8 и 9 августа 2020 года в участковую больницу села Геджух Дербентского района госпитализированы 9 жителей села, из которых 6 детей с диагнозом «острое кишечное отравление». Всего, в ходе проведенного подворного обхода, выявлено более 40 человек с признаками отравления, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Причиной болезни, по предварительной информации, могла стать некачественная, загрязненная вода. Следователи начали проверку линий водоснабжения.

Напомним, что изначально сообщалось об отравлении 50 жителей села Геджух в Дербентском районе. Среди них пострадавшими назывались 39 детей.