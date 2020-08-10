Ставрополец изнасиловал подругу сожительницы, напоив обеих

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

На 25-летнего жителя поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа возбудили уголовное дело. Он подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Инцидент произошел вечером 16 июля в одной из квартир в поселке Солнечнодольске. Местный житель предложил своей сожительнице и ее 18-летней подруге употребить неустановленную жидкость из шприца.

Девушки выпили ее и заснули. После чего он изнасиловал подружку сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Сейчас подозреваемый находится под стражей.