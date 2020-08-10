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Ставрополец ответит за нелегальную свалку опасных химотходов

Окружающей среде причинен ущерб на сумму более 21 миллиона рублей
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»

Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следком возбудил уголовное дело против 45-летнего жителя Кисловодска. Он подозревается в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Так, с 2017 года мужчина устроил на земельных участках сельскохозяйственного назначения свалку для размещения отходов разного класса опасности.

В том числе химические отходы люминесцентных ламп, батарейки и так далее. В итоге окружающей среде причинен ущерб на сумму более 21 миллиона рублей.

Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По версии следствия, должностные лица органов местного самоуправления долгое время не принимали меры к устранению несанкционированного размещения отходов производства и потребления, что повлекло причинение ущерба окружающей среде и порчу земли. Расследование уголовных дел продолжается.

ЧП