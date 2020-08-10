На Ставрополье подрядчика заставили исправлять дефективную дорогу

Иллюстративное фото Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье подрядчика заставили ремонтировать дефективную дорогу. После комиссионного обследования асфальта в Невинномысске от фирмы потребовали произвести немедленный ремонт на трех участках.

Подрядчик был вынужден согласиться с тем, что дорога была проложена не слишком качественно. Недостатки на бульваре Мира, улицах Ленина и Коммунистической были устранены в кратчайшие сроки.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и края, дефекты не относились к «недостаткам целостности дорожного полотна и конструктивных элементов». Других нареканий к работе подрядчика не было.