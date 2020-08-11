На Ставрополье ожидаются дожди с грозами

В целом, на Ставрополье 11 и 12 августа ожидается умеренная жара. Заметно снизится градус к концу недели Фото: Архив "КП"

В Ставрополе 11 августа прогнозируется до +30. По краю во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 10−12 м/с.

А в краевом центре дожди пройдут 11 августа. 12 августа в Ставрополе будет ясно, без осадков, максимально до +33 градусов.

На КМВ будет прохладнее, возможен дождь. Но в целом, на Ставрополье 11 и 12 августа ожидается умеренная жара. Заметно снизится градус к концу недели.