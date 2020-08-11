В Ставрополе 12 августа на некоторых улицах отключат воду

Если кому-либо потребуется вода, ресурсоснабжающая компания доставит её на автоцистерне. Заявки можно оставлять по номеру 13-40 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Северо-Западном районе Ставрополя 12 августа на время отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Там же и рассказали, что воды не будет с 08:00 до 20:00. В это время коммунальщики планируют провести капремонт водопровода и ввести в эксплуатацию новый участок водовода по улице Васильева.

Если точнее, то в зону отключения попадут следующие адреса: проспект Кулакова, улица Васильева, переулок Шеболдаева, улица Васякина.

А также частные жилые дома по улице Васякина от улице Лопырина до здания №200, переулку Машиностроителей от улицы Цветной до здания №95, улицы Лопырина от улицы Васякина до здания №23.

Кстати, на Ставрополье обезопасят село от затопления после ремонта гидросооружений. Стоимость работ оценивается в 9,5 млн рублей.

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