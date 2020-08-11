Подвенечное платье со 100-летней историей появилось в музее Ессентуков

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
Более ста лет эта подвенечное платье казачки хранилось в ставропольской семье Гронис. А недавно одна из женщин, носящей эту фамилию, решила передать ессентукскому музею свадебное платье прабабушки.
Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
Она, между прочим, хранилось в семье более ста лет. Как сообщает пресс-служба администрации Ессентуков, этот богатый наряд сшит из натуральной дорогой белой шелковой ткани. Мережка украшает низ платья и рукава.
Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
На нем вышито шесть букетиков – колосья пшеницы и васильки.
И кстати, непроста. Колосья символизируют дар жизни, желание жить в достатке, васильки говорят о верности и доверии, желании быть всю жизнь любимой.
Платье перешивалось и укорачивалось неоднократно, чтобы его можно было носить на праздники. Теперь жители и гости ставропольского курорта могут увидеть настоящее свадебное платье казачки в экспозиции краеведческого музея им. В.П.Шпаковского.