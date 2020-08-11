На Ставрополье пожарные спасли от огня мать с сыном

Инцидент произошел в селе Саблинском Александровского района. Там, в одном из домов ночной пожар едва не закончился трагедией для пожилой матери и ее сына. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Источником возгорания стала постройка с соломенной крышей. Пожар увидели бдительные соседи и вызвали спасателей.

Мать с сыном в это время спали, не видели, что во дворе горит постройка.

Позже выяснилось, что накануне вечером 83-летняя ставропольчанка вместе с сыном жгли во дворе мусор. А костер так и не потушили. Он и спровоцировал ночное возгорание.