В Ставрополе раскопали древние могильники

В Ставрополе на территории Татарского городища раскопали новую древность. На этот раз – древние могильники, фрагменты башни и дороги. Следы слабо изученной цивилизации изучают ученые. Про успех археологов рассказала во время онлайн-встречи в краевом музее-заповеднике Ольга Брилева, специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отдела заповедника «Татарское городище».

Отмечается, что работы затянутся на несколько лет, и, вероятно, будут обнаружены и другие артефакты.

СПРАВКА – «КП»

Татарское городище представляет особую культурную ценность. За тысячу лет городище впитало в себя атмосферу кобанского, скифского, сарматского и хазарского исторических периодов. Историки называют памятник крупнейшим из известных на всем Северном Кавказе.