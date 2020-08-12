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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 95 человек

В крае продолжают работу по выявлению новых случаев заражения. Проведено почти 23 тысячи тестов
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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За сутки скончались еще два пациента

За сутки скончались еще два пациента

Фото: Мария АНАНОВА

За последние сутки на Ставрополье 95 человек заболело коронавирусом. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом скончались в регионе.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных в регионе достигло 9594. Победить болезнь смогли 6582 человека. А жертвами инфекции стали 183 пациента.

По словам Владимирова, важно с вниманием относиться к соблюдению мер эпидемиологической профилактики, рекомендациям врачей.

В крае продолжают работу по выявлению новых случаев заражения. Проведено почти 23 тысячи тестов.

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