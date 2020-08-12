На должность первого вице-мэра Ставрополя вернулся Александр Мясоедов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Бывший первый замглавы Ставрополя Александр Мясоедов вернулся в мэрию. Александр Мясоедов снова назначен на пост первого замглавы администрации.

Пока он занимает эту должность в статусе исполняющего обязанности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 января первого замглавы администрации Ставрополя отправили в отставку. Александр Мясоедов был лишен всех полномочий по инициативе работодателя из-за запрета на доступ к государственной тайне.

Докладная записка начальника второго отдела администрации стала поводом для лишения доступа Александра Мясоедова к гостайне.