В Пятигорске женщина обозналась и избила на рынке незнакомку

Разъяренная ставропольчанка несколько раз ударила незнакомку картонной коробкой с морожеными продуктами питания Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Инцидент произошел на одном из рынков Пятигорска. По торговым рядам гуляла жительница Георгиевска, выбирая продукты. Там она встретила одну женщину.

Жительнице Георгиевска показалось, что это знакомая ее бывшего мужа. Недолго думая, она устроила громкий скандал на рынке.

Когда «слова закончились», в ход «пошли удары». Разъяренная ставропольчанка несколько раз ударила незнакомку картонной коробкой с морожеными продуктами питания. Позже выяснилось, что она обозналась.

Потерпевшую с травмами доставили в больницу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.