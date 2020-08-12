Обнаженный мужчина гулял но ночному Ставрополю

Накануне ночью на проспекте Кулакова в Ставрополе прохожие заметили обнаженного мужчину. Он шел по проезжей части. В сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что по ночной трассе разгуливает мужчина без одежды.

В сети некоторые посчитали, что мужчина разделся для ночной прогулки на спор. А другие ставропольцы написали, что герой этого ролика психически нездоров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Михайловска прохожие сняли на видео женщину, которая разделась догола и искупалась в городском фонтане.

По словам очевидцев, дама сначала просто сидела в чаше фонтана, прикрывая грудь руками, затем встала и начала вытираться полотенцем без всякого стеснения.

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