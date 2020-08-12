Жители Ставрополья грубо нарушают запрет купания

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Купаться в водоемах Ставрополья запрещено, официально купальный сезон не открыт. Но это не является препятствием для жителей края. На городском озере Ессентуков спасатели почти каждый день спасают тонущих. За сутки они также предотвратили две трагедии на водных объектах.

Так, днем 20-летний ставрополец в одиночку заплыл на середину озера. Выбившись из сил, вернуться на берег самостоятельно он уже не мог.

Увидев сигналы бедствия, которые подавал юноша, спасатели моментально отреагировали и поспешили на помощь.

К счастью, трагической ситуации удалось избежать. Пассовцы доставили парня на берег. Нарушают правила поведения на водных объектах не только молодые люди, но и люди старшего возраста.

Так, в этот же день после шести часов вечера 50-летний мужчина в одиночестве заплыл на середину озера в районе шлюза. В воде кроме нарушителя никого не было. Он долго плавал и подозрительно вел себя: уходил под воду, выныривал, переворачивался то на спину, то на грудь.

Такое поведение насторожило спасателей. Они на лодке подплыли к утопающему и доставили его на берег. Мужчина сильно замерз и физически был истощен, самостоятельно доплыть до берега он не смог бы.