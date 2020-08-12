Житель Ставрополья осужден за жестокое убийство семьи и грабеж

Суд приговорил злоумышленника к 24 годам лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей потерпевшей Фото: Архив КП

Жестокое убийство произошло 15 лет назад на Ставрополье. Тогда в феврале 2005 года преступник ворвался в квартиру к супружеской паре, взял с кухни нож и зарезал обоих.

Причем, с особой жестокостью: женщину он ударил 34 раза, а мужчине нанес 12 ударов. После этого злоумышленник вынес из их дома имущество на 35 тысяч рублей и скрылся.

А до этого происшествия он уже совершал преступление в 1998 году. И был приговорен к сроку. Но отсидел его, «взялся за старое». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Однако сбежать от правосудия рецидивисту не удалось. Он попался на очередном грабеже. Так, ночью в апреле 2019 года злоумышленник проник в один из магазинов Кисловодска. На этот раз поживиться он не успел. Его задержали правоохранители.

Суд приговорил злоумышленника к 24 годам лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей потерпевшей.