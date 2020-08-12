На Ставрополье ожидаются сильный дождь с грозой и градом

МЧС региона напоминает ставропольцам, как правильно вести себя во время сильного дождя:будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным синоптиков, на Ставрополье 13 августа прогнозируется сильный дождь с ветром, грозой и градом.

Вместе с тем, в северной и восточной частях региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Так, в Красногвардейском, Благодарненском и Апанасенковском округах могут произойти низовые пожары (кустарники, сухая трава) на площади не более семи гектаров.

МЧС региона напоминает ставропольцам, как правильно вести себя во время сильного дождя:будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Также жителям региона советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Так как их разрушение может привести к травмированию людей.