На Ставрополье разыскивают без вести пропавшего мальчика

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

В Ессентуках разыскивается без вести пропавший мальчик 2009 года рождения. Так, 12 августа в отдел полиции с заявлением об исчезновении ребёнка обратился его опекун.

Женщина сообщила, что днем мальчик ушел из дома в Ессентуках и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Ребенок был одет в черные шорты, камуфляжную футболку. При себе мальчик имел желтый рюкзак, темно-синие резиновые тапочки и чёрные кроссовки. Телефона и документов нет.

Просьба ко всем, кто видел ребёнка или владеет информацией о его местонахождении, обратиться по телефону 8 (87934) 6-16-01 или 02 (102 с мобильного телефона).