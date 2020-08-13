Канатную дорогу в Кисловодске закрыли на ремонт

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В Кисловодске закрыли на капитальный ремонт канатную дорогу. Об этом сообщил градоначальник Александр Курбатов. Он также добавил, что сроки ремонта из-за эпидситуации сдвинулись на несколько месяцев. Ремонт планируют завершить до конца этого года.

По словам главы курорта, старые вагоны заменят на современные кабины, но при этом они будут стилизованы под старину и сохранят свой желтый и красный цвет. Вагоны также будут курсировать в формате маятника, без кругового движения.

Протяженность канатной дороги 1 743 метра. Она соединяет Нижний и Верхний парки. Она ведет к смотровой площадке, откуда открываются панорамные виды на горы Кавказа, Кисловодск и окрестности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков помочь малышке из Кисловодска с редким заболеванием – спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа, агрессивная форма. Девочка живет в многодетной семье в Кисловодске, ее зовут Ада Кешинянц.

- Девочку можно вылечить, но для этого требуется очень дорогое лекарство – Zolgensma. К сожалению, оно пока не зарегистрировано в нашей стране. Нормативов, позволяющих получить Zolgensma от государства, тоже пока нет. А стоимость лекарства – больше 2 миллионов долларов, - рассказал Владимир Владимиров.