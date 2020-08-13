На Ставрополье водитель сбил насмерть девочку и сбежал

Инцидент произошел 13 августа, около 10:30, в селе Кочубеевском. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по СК. Водитель ВАЗ-2106 выехал за пределы проезжей части на территорию парковки возле магазина, где сбил ребенка.

От полученных травм на месте ДТП до приезда медиков скончалась15-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль и не оказав помощи умирающему ребенку.

Сотрудники Госавтоинспекции установили хозяина машины. Сейчас разыскивается водитель, совершившего наезд.

Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края обращается ко всем свидетелям данного происшествия с просьбой оказать помощь в установлении личности водителя. Информацию сообщать по телефону дежурной части ОГИБДД по Кочубеевскому району (886550) 3 - 79 - 00, либо 02.