В Пятигорске тяжелую пациентку спасли от ампутации левой ноги

В Пятигорске врачи спасли пациентку от ампутации левой ноги. У 70-летней женщины заподозрили критическую ишемию: в конечности не было кровотока. В 90% случаях это приводит к ампутации, рассказывает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Пенсионерку привезли на "Скорой" в тяжелом состоянии. Томография выявила у больной поражение проходимости кровотока в бедренно-подколенном сегменте. Это сопровождалось сужением берцовых артерий. Кардиохирурги выполнили проксимальное бедренное подколенное аутовенозное шунтирование. В качестве протеза выступил вена на ноге. Эндоваскулярные хирурги воздействовали на стеноз баллоном. Благодаря этому кровоток восстановился.

Пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии. Боли ушли, язвы зажили.

- Региональный сосудистый центр в Пятигорске открыт в начале 2020 года в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Специалисты осваивают новые технологии лечения, которые ранее были недоступны для жителей региона КМВ, - сказано в сообщении.