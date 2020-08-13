Парни раздели и ограбили подростка на склоне горы в Махачкале

В Махачкале открыли уголовное дело против трех местных жителей. Их подозревают в разбое с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Ночью 9 августа подозреваемые вывезли 17-летнего парня на поле у склона горы Тарки-Тау в Махачкале. Угрожая ножом, они вынудили подростка отдать 6,5 тысяч рублей, мобильный телефон (стоимость которого оценили в 11 тысяч рублей), наушники и кроссовки.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признаку преступлений, предусмотренных части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия), - сказано в сообщении ведомства.

Группу нападавших задержали. Жители Махачкалы успели распорядиться похищенным по своему усмотрению. Решается вопрос с избранием меры пресечения.