Въезд в Ставрополь накрыла пыльная буря

На подъезде в Ставрополь днем образовалась пыльная буря. Пользователи сети сняли погодное явление на видео.

Сначала пыль летала по полям, но впоследствии буря переместилась на важный отрезок дороги. Из-за плохой видимости движение было немного затруднено.

Буря образовалась из-за сильного ветра и засушливой погоды. Согласно данным ставропольского Гидрометцентра, сегодня в Ставрополе должен был полить дождь, но горожане заметили только тучи и несущественные осадки. В пятницу в краевой столице непогоды не предвидится. Однако на Ставрополье будет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра до 12 метров в секунду.