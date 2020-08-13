Подросток, убежавший после ДТП с девочкой на Ставрополье, задержан

В Кочубеевском районе задержали 16-летнего водителя. Против него возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, подросток обгонял машину впереди по стояночной зоне. В этот момент по ней шла девочка. "ВАЗ-2106" протаранил пешехода, после выбежал несовершеннолетний водитель и в истерике удрал с места. Жертва погибла на месте. Согласно словам подозреваемого, он убежал, потому что побоялся ответственности.

- Ввиду несовершеннолетнего возраста подозреваемого, Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю принял к своему производству уголовное дело, возбужденное в органах внутренних дел, по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего), - сказано в сообщении.

Следствие ходатайствует об аресте подростка.

Уже сейчас жители Кочубеевского устроили народный сход, участники которого требуют справедливого суда над виновным. На ситуацию отреагировал губернатор Владимир Владимиров.

- Как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубевского. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, - написал глава Ставрополья.

Владимиров уверил, что следствие и суд пройдут справедливо. На месте работает его заместитель, сама ситуация на контроле у губернатора.