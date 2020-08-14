На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 130 человек

Победить болезнь смогли 6720. А за последние сутки выздоровели 59 пациентов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 130 человек. Также стало известно, что скончались еще три пациента. Всего в крае от коронавируса умерли 189 человек.
Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных на Ставрополье достигло 9829.
Победить болезнь смогли 6720. А за последние сутки выздоровели 59 пациентов.
По мнению Владимира Владимирова, самым эффективным средством для защиты здоровья и жизни по=прежнему является соблюдение мер предосторожности, о которых ставропольцев ежедневно предупреждают врачи.