На Ставрополье столкнулись автомобили трех регионов

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел 13 августа, недалеко от села Алексеевского Благодарненского ГОородского округа, на автодороге «Благодарный - Летняя Ставка». Там столкнулись три легковушки разных регионов. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Там же и добавили, что есть пострадавшие. По данным ведомства, астраханский Фольксваген «Джетта», волгоградская Лада «Калина» и ставропольская Тойота «Камри» ехали в одну сторону.

Усложняли дорогу плохая видимость: на дороге поднялась пыльная буря. Заметив неблагоприятные условия, водитель Лады «Калина» начал притормаживать. Ехавшая следом за ним Тойота сделала то же самое. Не сбросил скорость лишь Фольксваген, за рулем которого была женщина.

Такая беспечность привела к тому, что машина врезалась в ставропольскую легковушку. По инерции Тойота «Камри» въехала в Ладу «Калина». От сильного столкновения волгоградскую машину отбросило на «встречку». У нее отлетело заднее правое колесо, его перебросило на противоположную обочину. Всего пострадали три человека. У ставропольского водителя подозрение на перелом руки. Две пострадавшие девушки из Астрахани от госпитализации отказались.

По словам очевидцев, женщина, водитель Фольксвагена «Джетта», не соблюдала дистанцию и ехала слишком быстро, со скоростью не менее 100км/ч. Вероятно, именно это послужило причиной ДТП. Все три автомобиля получили серьезные повреждения и не могли двигаться дальше. Водители машин вызвали эвакуатор.