В Ставрополе мужчина осужден за ложный звонок о готовящемся теракте в цирке

Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2020 год сотрудники ФСБ России по Ставрополью на Ставрополье зафиксировали 16 заведомо ложных телефонных звонка о готовящихся террористических актах и 17 сообщений через электронную почту.

По материалам оперативно-розыскной деятельности возбуждено 24 уголовных дела, семь человек осуждены, еще пяти назначили административное наказание.

Так, 11 апреля на телефон «02» дежурной службы ГУ МВД России по краю с абонентского номера мобильной связи, позвонил неизвестный и сообщил, что собирается взорвать здание в районе Ставропольского государственного цирка.

Им оказался уроженец Ставрополя Виктор Введенский. В момент сообщения о готовящемся террористическом акте он был пьян.

Во время опроса он сообщил, что позвонил из хулиганских побуждений.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Введенского признали виновным. Его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

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