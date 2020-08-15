Глава СК Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП в Кочубеевском

Александр Бастрыкин лично будет контролировать расследование резонансного преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования резонансного ДТП в селе Кочубеевском Ставропольского края. 13 августа 16-летний юноша из цыганской диаспоры насмерть сбил 15-летнюю девушку.

Авария получила широкий резонанс благодаря народному сходу, произошедшему в селе после инцидента. Жители требовали выселить всех представителей диаспоры. Стало известно, что один из её членов несколькими неделями ранее изнасиловал продавщицу в магазине, а многие молодые ребята гоняют без прав на автомобилях.

— Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно изучить все обстоятельства ДТП, а также выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Также глава ведомства потребовал от руководителей указанных следственных управлений в кратчайшие сроки доложить о первоначальных результатах предварительно следствия по данным фактам, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Напомним, что молодой человек, совершивший наезд на девушку, задержан. Прав, очевидно, у него не было и быть в таком возрасте не могло. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Расследование продолжается.

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Авария произошла 13 августа на выезде из села Кочубеевского. Подросток, управляя ВАЗовской "шестеркой", решил обогнать друга по парковочной зоне и на скорости сбил 15-летнюю девочку. С места ДТП парень убежал, а Софья умерла до приезда "Скорой". Виновника аварии задержали, им оказался 16-летний подросток из цыганской семьи Алексей Гуденко. Его задержали и предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (подробности).