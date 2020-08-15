Возбуждено дело об убийстве трех дагестанцев, закуривших на фоне мечети «Сердце Чечни»

Нилан, Сеидайдин и 62-летний Хаким в последний раз выходили на связь 10 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве троих жителей Дагестана, пропавших после поездки в Чечню. История получила огласку в соцсетях в связи с тем, что последней опубликованной фотографией в соцсетях одного из погибших стал снимок с сигаретой на фоне знаменитой мечети «Сердце Чечни».

9 февраля 2020 года 30-летний Ниллан Алиев, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 62-летний Хаким Аскеров выехали на территорию Чечни на машине. Родственники одного из мужчин сообщили в Instagram, что он мог уехать на заработки. 10 февраля дагестанцы в последний раз вышли на связь.

Отметим, что в день их исчезновения в соцсетях появился ролик, в котором один из исчезнувших нелестно высказывается о руководстве Чечни, даже использует обсценную лексику. Именно он и закурил на фоне мечети.

Спустя полгода, исчезновение мужчин квалифицировали, как убийство. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что сообщение о возбуждении уголовного дела размещено на официальной страницы СУ СКР по Пензенской области.

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