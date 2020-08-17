В Пятигорске часть города останется без воды

Ограничения будут действовать сразу в нескольких микрорайонах с 08:00 до 20:00 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пятигорске 19 августа на нескольких улицах отключат воду для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Ворошилов. По его словам, ограничения будут действовать сразу в нескольких микрорайонах с 08:00 до 20:00.

В это время отремонтируют водопроводную трубу на улице Адмиральского.Без воды останутся жители улиц Капиева, Средняя, Нижняя, , Фабричная, Партизанская, Береговая, Дегтярева, Карла Маркса, Лермонтова и площади Ленина. Воды также не будет на улицах Бештугорская, Кутейникова, Куйбышева, Хетагурова, Малыгина, Кирова, Дунаевского, Красная, Федько, Бунимовича.

Также это коснется улиц Рубина, Оранжерейная, Соборная, Октябрьская, Анисимова, Теплосерная, Беленковича.

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