В Кисловодске возобновили аттракцион со свободным падением в каньон

В Кисловодске экстремалы открыли новый сезон свободным падением в каньон. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Так, активные выходные в Березовском ущелье провели приверженцы роупджампинга.

Это прыжки с веревкой с большой высоты.

Напомним, планы экстремалов были нарушены из-за ситуации с коронавирусом.

В мае пришлось отменить традиционный фестиваль хайлайна в Кисловодске. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, прыжки возобновлены в Березовском ущелье.

Хорошая новость для туристов и жителей Железноводска, которые привыкли проводить летние вечера на открытом воздухе под пение лучших голосов Ставрополья.

Уже сегодня традиционные курортные вечера в городе станут полностью интерактивными. Напомним, раньше на этих культурно-развлекательных площадках можно было научиться танцам и посмотреть концерт эстрадно-духового оркестра.

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На Ставрополье курортные вечера станут полностью интерактивными

На площадках будут выступать начинающие солисты и творческие коллективы, пройдут и тематические концерты (подробнее)