На Ставрополье полям угрожают расплодившиеся грызуны

В Ипатовском городском округе увеличивается численность мышей, которые представляют угрозу будущим посевам.

Сейчас идет подготовка семенного материала и почвы к осеннему севу. Особое внимание уделяют борьбе с грызунами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скоро в наиболее посещаемых местах Железноводска установят видеокамеры.

Они позволят горожанам и туристам в режиме реального времени наблюдать за происходящим. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Для этого нужно будет перейти по активной ссылке в мобильном приложении «Умный Железноводск».