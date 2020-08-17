В Железноводске установят камеры видеонаблюдения с доступом для горожан

Скоро в наиболее посещаемых местах Железноводска установят видеокамеры. Они позволят горожанам и туристам в режиме реального времени наблюдать за происходящим. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Для этого нужно будет перейти по активной ссылке в мобильном приложении «Умный Железноводск».

Кроме того, в курортной зоне Железноводска ранее установили 32 камеры видеонаблюдения, а к концу 2020 года их число увеличится еще на 40 штук.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 19 августа на нескольких улицах отключат воду для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Ворошилов. По его словам, ограничения будут действовать сразу в нескольких микрорайонах с 08:00 до 20:00.

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