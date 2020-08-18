Танцующая лезгинку на дороге толпа возмутила жителей Пятигорска

Фото: скрин видео pyatigorsk_online

Инцидент произошел около 02:00 в одном из микрорайонов Пятигорска. По словам очевидцев, «Пятачок» «сотрясался под танцы народов Северного Кавказа».

Так, группа молодых людей, по всей вероятности, кавказцев, остановила ночью иномарку и устроила на дороге дискотеку. Видео с места событий опубликовали в сети.

На кадрах видно, как парни и девушки отплясывают лезгинку под громкую ритмичную музыку. Автор поста назвал эту толпу « молодежным творческим коллективом «Приора – дэнс».

Жители Пятигорска возмущены поведением молодых людей, мешающих спать им и их детям:

- Скромные кавказские девушки. Там же беспредельничают на равных с горячими кавказскими парнями;

- Родители этих девушек не переживают, где в два часа ночи они проводят время и с кем?

- Почему ночью полиция не патрулирует город Пятигорск?

- Полное неуважение к горожанам и закону, - считают местные жители.

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