Губернатор заявил, что на Ставрополье есть все необходимое для противодействия коронавирусу

В целом за все время на Ставрополье болезнь смогли победить 6,9 тысячи человек. Чтобы выявить и пресечь цепочки передачи вируса, в регионе продолжают расширять охват тестированием на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 128 человек. За прошлый день из-под меднаблюдения выписаны ещё

В регионе продолжают расширять охват тестированием на COVID-19.

За неполные две недели уже провели 46 тысяч таких исследований. Заболевшим оказывается медпомощь. По словам губернатора региона, все необходимое для этого в крае есть.

- Здоровье и жизни пациентов спасают врачи, медикаменты, медоборудование. Но, к сожалению, в отдельных случаях, прежде всего, при наличии сопутствующих заболеваний, преодолеть болезнь становится особенно сложно, - добавил Владимир Владимиров.

За прошедший день в крае скончались трое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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