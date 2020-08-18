Пьяные ставропольцы пытались сломать фонтан на озере Железноводска

В Железноводске туристы пытались сломать фонтан на Курортном озере. Деи ствия нарушителеи правопорядка зафиксировали на видео отдыхающие на озере.

Глава курорта рассказал, что дебоширами оказались жители соседнего города, которые предположительно были пьяны.

Злоумышленники подплыли к фонтану в центре Курортного озера и своими деи ствиями нарушали его функционирование.

По словам градоначальника, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. В Отделе МВД России по Железноводску рассказали, что эти люди задержаны, проводится проверка. Мэр курорта поблагодарил неравнодушных жителеи за бдительность:

- Только вместе мы можем сохранить наш город от вандалов и нарушителеи , - подчеркнул градоначальник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что танцующая лезгинку на дороге толпа возмутила жителей Пятигорска. Инцидент произошел около 02:00 в одном из микрорайонов Пятигорска. По словам очевидцев, «Пятачок» «сотрясался под танцы народов Северного Кавказа».

Так, группа молодых людей, по всей вероятности, кавказцев, остановила ночью иномарку и устроила на дороге дискотеку. Видео с места событий опубликовали в сети.

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