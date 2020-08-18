На Ставрополье начали сносить самовольные постройки

Работы по сносу склада, который построили незаконно, начались в невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, застройщик получил разрешение на строительство склада на улице Матросова Невинномысска.

Но при реализации проекта он не следовал проектной документации, на основании которой ему и разрешили провести работы. Из-за этого пришлось обратиться в суд, который признал постройку самовольной и подлежащей сносу.

Специалисты уже приступили к демонтажу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница квартиры на последнем этаже дома №65/1 по улице Доваторцев Ставрополя оставила комментарий в инстаграме краевой госжилинспекции @nadzor26.

Под одним из постов о выполненной герметизации балкона женщина сообщила: «Тоже козырёк течёт и УК бездействует».

Сигнал передали в работу инспектору, который связался с управляющей компанией. Выяснилось, что балконы текут в трех квартирах этого дома.